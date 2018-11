Mainz/Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein Zugreisender ist von ihm unbemerkt an einer falschen Haltestelle ausgestiegen und hat sich enorm über die hohen Kosten der anschließenden Taxifahrt gewundert. Der 73-Jährige sei davon ausgegangen, in Mannheim aus dem Zug gestiegen zu sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Tatsächlich hatte er ihn am Dienstag aber bereits in Mainz verlassen. Er wunderte sich dort noch kurz über die Umgebung. Dann ging er zum Taxistand und ließ sich heim nach Ludwigshafen fahren. Dort weigerte er sich, für die seiner Meinung nach wenigen Kilometer fast 130 Euro zu bezahlen. Der Taxifahrer alarmierte die Polizei, diese konnte das Missverständnis aufklären.

Pressemitteilung

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.