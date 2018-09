Rehlinger warnt vor neuer Belastung für große Koalition

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische SPD-Vorsitzende Anke Rehlinger hat vor neuen Belastungen für die große Koalition im Bund gewarnt. Derzeit scheine es „nur noch um die Querelen innerhalb der CDU/CSU zu gehen“, teilte Rehlinger am Mittwoch anlässlich der Versetzung des bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen mit. Die Querelen seien „eine aktuelle Belastung für die Koalition, die für die Zukunft nicht mehr hinnehmbar ist“. Die SPD sei in die große Koalition eingetreten, „um die echten Probleme der Menschen in unserem Land“ zu lösen. „Die aktuelle Situation ist Ausdruck der Schwäche der Kanzlerin, die ihr Verhältnis zur CSU schlichtweg nicht in den Griff bekommt“, kritisierte Rehlinger, die auch Beisitzerin im SPD-Parteivorstand ist. Die Beförderung Maaßens zum Staatssekretär im Innenministerium sei „der Öffentlichkeit nicht mehr zu vermitteln“: „Damit nimmt die Politik insgesamt Schaden.“

Für die Koalition und für Deutschland wäre es „am besten, wenn nicht nur der Verfassungsschutzpräsident, sondern auch der für diesen Irrsinn zuständige Innenminister (Horst Seehofer, CSU) seinen Hut nehmen würde“, ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.