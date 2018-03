Rehlinger erwartet harte Koalitionsverhandlungen

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Saarlands designierte SPD-Vorsitzende Anke Rehlinger erwartet noch schwierige Gespräche mit der Union auf dem Weg zu einer Regierungsbildung im Bund. „Die Koalitionsverhandlungen werden hart werden“, sagte die stellvertretende Saar-Ministerpräsidentin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Beim SPD-Parteitag in Bonn sei deutlich geworden, „an welche Stellen“ die Delegierten „im Besonderen noch Fortschritte“ erwarteten. Zudem seien Teile der Sondierungsthemen „noch nicht so vertieft, wie man es für sich klar machen muss, wenn man gemeinsam in eine Regierung geht“. Eine Reihe von Themen sei noch gar nicht angesprochen worden.