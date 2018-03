Regierungschef Beck verabschiedet Patenschiff «Rheinland-Pfalz»

Aus unserem Archiv

Wilhelmshaven/Mainz (dpa/lrs) – Letzte Visite auf der Fregatte «Rheinland-Pfalz»: Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) hat das Patenschiff des Landes am Mittwoch kurz vor seiner Ausmusterung am Marinestützpunkt Wilhelmshaven besucht und seine Bedeutung gewürdigt. «Wir sind stolz auf die großen Verdienste unseres Patenschiffes bei Auslandseinsätzen», sagte Beck nach einer Mitteilung. Die Fregatte habe den Namen des Landes hinaus in die Welt getragen. Auf der Brücke nahm er gemeinsam mit Kapitän Trond Blindow an einer kurzen Fahrt teil.