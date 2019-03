Viele erinnern sich noch gut an das extreme Rhein-Niedrigwasser im Dürresommer 2018. Wenige Monate später ist die Situation ganz anders: Rhein und Mosel begrüßen den Frühling mit etwas Hochwasser.

Koblenz (dpa/lrs). Der Regen der vergangenen Tage hat Rhein und Mosel in Rheinland-Pfalz teils über die Ufer treten lassen. In Koblenz seien am Montag einige Fuß- und Radwege überschwemmt worden, ...