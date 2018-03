Rechnungshof schlägt Alarm wegen Schulden

Aus unserem Archiv

Speyer

Die Kommunen in Rheinland-Pfalz leiden immer stärker unter der Schuldenlast. Der Landesrechnungshof schlug am Montag erneut Alarm. Jeder Rheinland-Pfälzer stand 2010 rein rechnerisch mit 2628 Euro kommunalen Gesamtschulden in der Kreide, teilten die Kassenprüfer in Speyer mit. Der Wert liege um 52 Prozent über dem Durchschnitt der Kommunen in den westlichen Flächenländern. Im Jahr zuvor waren es noch 2341 Euro Schulden pro Kopf. Die Finanzsituation sei weiter von hohen Haushaltsdefiziten und einem ungebremsten Schuldenanstieg gekennzeichnet. Das Defizit lag 2010 bei 700 Millionen Euro nach einem Rekordwert 2009 von 865 Millionen Euro.