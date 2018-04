Rheinland-Pfalz hat ein neues Datenschutzgesetz, das die neuen Standards der EU übernimmt. Der Landtag verabschiedete am Donnerstag das neue Landesdatenschutzgesetz, mit dem die Europäische Datenschutz-Grundverordnung umgesetzt wird. Diese tritt am 25. Mai in Kraft. Mit Ausnahme der AfD, die sich enthielt, stimmten alle Fraktionen für die Vorlage der Regierung. Der Landesdatenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann begrüßte das neue Gesetz. Damit sei das Land gut aufgestellt, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Bis in diese Woche hinein hatten SPD, FDP und Grüne noch an einem Änderungsantrag gefeilt, nachdem der Landesrechnungshof Bedenken an dem ursprünglichen Entwurf angemeldet hatte. Wegen der weit reichenden Informationspflichten der ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.