Fußball-Bundesligist RB Leipzig braucht nach dem blamablen Ausscheiden in der Europa League dringend ein Erfolgserlebnis, um bis zum Jahresausklang das selbstgesteckte Soll von 31 Punkten zu erreichen. Der 1. FSV Mainz 05 ist heute aber alles andere als ein einfacher Gegner. Im vergangenen Spieljahr gab man beim 2:2 in Leipzig und beim 0:3 in Mainz gleich vier Punkte ab. Trainer Ralf Rangnick hofft nach dem 1:1 gegen Trondheim auf eine Trotzreaktion der Mannschaft, in der die zuletzt verletzungsbedingt pausierenden Dayot Upamecano und Diego Demme nach Lage der Dinge wieder einsatzbereit sind. Vor den letzten drei Spielen hat RB als Tabellenvierter 25 Zähler auf der Habenseite.

