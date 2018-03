Razzia in Neuwied und in anderen Orten: vier Festnahmen

Aus unserem Archiv

Neuwied

Bei einer Razzia haben Polizisten am Freitag in Neuwied einen mutmaßlichen Beteiligten an einem Überfall auf eine Koblenzer Shisha-Bar festgenommen. Bereits am Donnerstag waren der Polizei drei mutmaßliche Komplizen im nördlichen Rheinland-Pfalz ins Netz gegangen, wie Oberstaatsanwalt Rolf Wissen am Freitag in Koblenz mitteilte.