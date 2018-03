Aus unserem Archiv

Rennerod

Mit einer Schusswaffe hat ein Mann am Silvesterabend eine Tankstelle im Westerwald überfallen. Bei dem Raubüberfall am Sonntagabend in Rennerod bedrohte der Täter eine Angestellte und erbeutete Geld und Zigaretten, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand, der Täter entkam. Die Polizei fahndete nach ihm und bat Zeugen um Hinweise.