Raubüberfälle auf Juwelier: Polizei hofft auf TV-Fahndung

Aus unserem Archiv

Koblenz

Nach zwei fast identisch durchgeführten Überfällen auf einen Juwelier in Koblenz erhofft sich die Polizei neue Erkenntnisse durch eine ZDF-Fernsehsendung. In „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ wird am Mittwoch (31. Januar, 20.15 Uhr) dargestellt, wie drei Täter den Laden stürmen und Angestellte mit einer Waffe bedrohen. Die Beute: Uhren im Wert von einer halben Million Euro. Sowohl bei dem Raubüberfall im April als auch dem Überfall im Dezember flüchteten die Männer auf bereitgestellten Fahrrädern. Es dürfte sich um die gleichen Täter gehandelt haben, teilte die Polizei am Montag mit. Sie erhoffe sich Hinweise aus der Bevölkerung, so dass die Täter gefasst werden können.