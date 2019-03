Randale wegen zu langer Wartezeit im Schnellimbiss: Ein Mann (33) ist in Neuwied ausgeflippt und handgreiflich geworden, weil er nach seinem Geschmack zu lange auf eine Pizza warten musste. Seinen Unmut ließ der wütende Kunde den Pizzabäcker in Rheinland-Pfalz am Mittwoch schmerzhaft spüren. Er warf ihm die heiße Pizza ins Gesicht und ging tätlich gegen den völlig überraschten Mann vor, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Die alarmierte Polizei fand den Randalierer wenig später in der Fußgängerzone. Da er schimpfte, aggressiv wurde und alkoholisiert war, musste er sein erregtes Gemüt bei der Polizei beruhigen – bei Wasser und Brot statt bei Pizza, wie die Polizei anmerkte.

Mitteilung der Polizei

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.