Räuber-Trio festgenommen

Aus unserem Archiv

Weilburg

Die Polizei hat drei Räuber während eines Tankstellenüberfalls in Weilburg (Kreis Limburg-Weilburg) auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, werden die 27, 29 und 31 Jahre alten Männer außerdem verdächtigt, in den Wochen zuvor Raubüberfälle im rheinland-pfälzischen Rehe (Westerwaldkreis) und im hessischen Braunfels (Lahn-Dill-Kreis) verübt zu haben.