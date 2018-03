Aus unserem Archiv

Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) – Ein bewaffneter Räuber hat eine Spielhalle in Neustadt an der Weinstraße überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte er in der Nacht zum Samstag mit einem Messer die Angestellte und verlangte das Geld aus der Kasse. Der maskierte Täter flüchtete mit seiner Beute. Verletzt wurde keiner.