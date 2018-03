Pumpenhersteller KSB steigert Quartalsumsatz um elf Prozent

Aus unserem Archiv

Frankenthal (dpa/lrs) – Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat seinen Umsatz im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2012 deutlich gesteigert. Die Erlöse legten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf 524,4 Millionen Euro zu, wie der Konzern am Donnerstag in Frankenthal mitteilte. Vor allem in den USA und im asiatisch-pazifischen Raum zogen die Geschäfte an. Der Auftragseingang legte um knapp zwölf Prozent zu.