PSA-Chef greift bei Opel-Sanierung IG Metall an

Rueil-Malmaison (dpa) – Angesichts des geplanten Teilverkaufs des Opel-Entwicklungszentrums in Rüsselsheim hat der Chef der französischen Opel-Mutter PSA, Carlos Tavares, die IG Metall angegriffen. Er wirft der Gewerkschaft vor, den Plan zu blockieren und damit letztlich auch Jobs zu gefährden.

„In einer 38-jährigen Karriere in der Autoindustrie in der ganzen Welt habe ich nie eine Lage erlebt(...), in der ein Gewerkschaftspartner nicht dafür kämpft, 2000 Jobs zu sichern“, sagte Tavares ...