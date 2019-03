Frankfurt/Main (dpa/lhe) – Sie sollen sich am Telefon als Polizistinnen ausgegeben haben, um Seniorinnen um ihr Geld zu prellen: Deswegen müssen sich zwei Frauen von heute an vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Den 25 und 27 Jahre alten Frauen werden zwei Taten vorgeworfen: Sie sollen ältere Frauen im Raum Koblenz und Ludwigshafen angerufen und diese vor angeblich bevorstehenden Straftaten gewarnt haben. Um Schäden zu vermeiden, sollten Geld und Wertgegenstände der Polizei übergeben werden. Während es in einem Fall beim Versuch blieb, händigte beim zweiten Vorfall eine 71-Jährige 45 000 Euro Ersparnisse an die Täter aus. Die Strafkammer hat zunächst vier Verhandlungstage bis Mitte April terminiert.

