Der Koblenzer Prozess um Drogenschmuggel nach den Regeln einer russischen Gruppierung ist bereits am ersten Verhandlungstag geplatzt. Fast alle Verteidiger rügten am Donnerstag vor dem Landgericht erfolgreich die „funktionelle Unzuständigkeit“ der 9. Großen Strafkammer, die sich um allgemeine Strafsachen kümmere. Wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung sei vielmehr die Staatsschutzkammer zuständig. Die Richter gaben diesem Antrag statt und verwiesen das Verfahren an die 1. Große Strafkammer als Staatsschutzkammer. Wann dort der Prozess erneut beginnt, muss erst noch geklärt werden.

Sieben Angeklagte standen am Donnerstag unter dem Verdacht von Drogenschmuggel, Erpressung und Nötigung vor der 9. Großen Strafkammer. Oberstaatsanwalt Oliver Rissel warf den russisch- und kasachischstämmigen Männern vor, sich von ...

