Prozess vor Arbeitsgericht um Beschäftigung von Leiharbeitern

Aus unserem Archiv

Zweibrücken/Kaiserslautern (dpa/lrs) – Mit einem Musterprozess will die IG Metall Unternehmen Grenzen für die Dauerbeschäftigung von Leiharbeitern aufzeigen. Bei dem derzeit am Arbeitsgericht in Kaiserslautern anhängigen Verfahren geht es nach Angaben des Homburger Gewerkschaftssekretärs Ralf Cavelius vom Donnerstag um vier Leiharbeiter, deren Beschäftigung der Zweibrücker Maschinenbauer Terex Demag erreichen wolle. Der Betriebsrat hatte laut Cavelius die Zustimmung verweigert, da die Leiharbeiter als Ersatz für regulär Beschäftigte gedacht seien. Mit dem Verfahren wolle die Gewerkschaft eine grundsätzliche Klärung herbeiführen und es möglicherweise durch alle Instanzen führen. Eine Entscheidung in Kaiserslautern sei frühestens Ende August zu erwarten.