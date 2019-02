Der Prozess um die Burg Rheinfels verschiebt sich erneut. Die mündliche Verhandlung im Rechtsstreit zwischen dem Chef des Hauses Hohenzollern und dem Land Rheinland-Pfalz um das Gemäuer hoch über St. Goar am Rhein ist nun statt am 28. Februar erst am 23. Mai terminiert. Das teilte das Landgericht Koblenz am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Eine Sprecherin nannte dafür „gerichtsorganisatorische Gründe“. Der Prozess war bereits einmal vom 25. Oktober 2018 auf den 28. Februar verschoben worden – damals wegen einer Erkrankung des Vorsitzenden Richters.

Der Chef des Hauses Hohenzollern, Georg Friedrich Prinz von Preußen, fordert die Burg Rheinfels zurück. Der Ururenkel des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. hat das Land Rheinland-Pfalz und das Burghotel ...

