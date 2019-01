Bereits zum dritten Mal im Januar beginnt am Oberlandesgericht (OLG) Koblenz heute ein Prozess gegen einen mutmaßlichen islamistischen Terroristen. Die Hauptverhandlung startet hinter verschlossenen Türen, weil der möglicherweise 22-jährige Syrer während des mutmaßlichen Tatzeitraums wohl zumindest zeitweise noch Jugendlicher war.

Nach früheren Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz schloss er sich 2013 in der syrischen Region Homs der terroristischen Vereinigung „Islamischer Staat im Irak und Großsyrien (ISIG)“, einer Vorgängerorganisation des IS, an. ...