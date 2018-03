Protest gegen Grubenwasseranstieg: Knapp 2000 Einwendungen

Aus unserem Archiv

Schiffweiler/Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland regt sich immer stärkerer Protest gegen den vom Bergbaukonzern RAG geplanten Anstieg des Grubenwassers in den früheren Steinkohle-Schächten. Es seien bereits knapp 2000 Einwendungen gegen einen Antrag der RAG beim Oberbergamt des Saarlandes eingegangen, sagte eine Sprecherin des Amtes in Schiffweiler der Deutschen Presse-Agentur. Der Antrag sieht vor, nach dem Ende des Saar-Bergbaus Mitte 2012 die Gruben in Duhamel und Reden in einem ersten Schritt bis auf minus 320 Meter volllaufen zu lassen. Bisher wird das Grubenwasser abgepumpt.