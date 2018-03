Protest gegen drohenden Stellenabbau bei DB Cargo

Aus unserem Archiv

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Etwa 300 Mitarbeiter der Bahn-Tochter DB Cargo haben am Montag in Ludwigshafen gegen einen möglichen Abbau von Arbeitsplätzen protestiert. Dies teilte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) mit. Mit dem Protest solle vor der geplanten Aufsichtsratssitzung der Deutschen Bahn am Mittwoch ein Zeichen gesetzt werden. Die Mitarbeiter aus Mannheim, Ludwigshafen, Karlsruhe und Saarbrücken hatten den Angaben zufolge zuvor an einer außerordentlichen Versammlung teilgenommen.