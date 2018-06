Promi-Schiri: Deutsches WM-Team nicht der absolute Favorit

Rödersheim-Gronau (dpa/lrs) – Markus Merk, lange Jahre bekanntester Schiedsrichter der Bundesliga und WM-erfahrener „Pfeifenmann“, sieht die deutsche Elf bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland nicht als absoluten Favoriten. Beim deutschen Sieg vor vier Jahren habe man ein homogenes Team gehabt, es sei eine Spannung aufgebaut und gehalten worden, sagte Merk der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag beim Start der pfälzischen Frühkartoffelernte in Rödersheim-Gronau. „Es gibt jetzt, im Gegensatz zu 2014, viele Punkte, die kontraproduktiv sind“, ergänzte er mit Blick auf die deutsche Elf.

Als eines von mehreren Beispielen nannte er das Treffen von Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, das „im Vorfeld für viele Diskussionen gesorgt hat, ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.