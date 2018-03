Ehemals psychisch kranke Menschen sollen in rheinland-pfälzischen Schulen über ihre Erfahrungen sprechen. Ziel sei, Schüler für Warnsignale zu sensibilisieren und psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren, erklärte die Barmer Krankenversicherung am Freitag, die gemeinsam mit dem Verein „Irrsinnig Menschlich“ Initiatorin des Programms ist. In jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt solle eine Regionalgruppe eingerichtet werden, die den organisatorischen Teil des Programms übernehmen und Gesprächspartner vermitteln soll.

In Mainz gibt es eine solche Regionalgruppe bereits seit acht Jahren. Dort wurden laut der Barmer bislang 615 Schüler und 25 Schulklassen erreicht. Auch die Deutsche Rentenversicherung und die Unfallkasse ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.