Von wissenschaftlichen Veröffentlichungen in zweifelhaften Online-Fachzeitschriften ist auch die Universität Mainz betroffen. Die Uni sprach am Donnerstag auf Anfrage von zwei Fällen, von denen sie vor der aktuellen Medienrecherche nichts gewusst habe. In einem habe der Professor die entsprechende Zeitschrift bereits gebeten, seinen Namen von den Webseiten zu nehmen. Der andere Wissenschaftler sei seit drei Jahren nicht mehr an der Johannes Gutenberg-Universität beschäftigt. Die Hochschule suche in solchen Fällen stets das Gespräch mit den betroffenen Personen.

Die Sender NDR und WDR sowie das „Süddeutsche Zeitung Magazin“ hatten berichtet, dass bereits Forschungsergebnisse von mehr als 5000 deutschen Wissenschaftlern bei unseriösen Verlagen publiziert worden seien. Auch der SWR ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.