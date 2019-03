Preis für Spitzen-Lehre: Hans verleiht Landespreis

Saarbrücken (dpa/lrs) – Für gute Ideen und pfiffige Konzepte in der Lehre an saarländischen Hochschulen hat Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Mittwoch den Landespreis „Hochschullehre“ verliehen. Auf Platz eins wurde das Projekt „Task Force Lehre PJ/PJ Faculty der UdS“ an der Uni des Saarlandes (UdS) geehrt, das die Lehre im Praktischen Jahr (PJ) des Medizinstudiums über ein Zehn-Punkte-Programm „deutlich verbessert“ habe. Das dahinter stehende Trio von Berthold Seitz, Norbert Graf und Dominik Monz erhielt für die „herausragenden Lehrleistungen“ ein Preisgeld von 20 000 Euro. Der Landespreis, der insgesamt mit 50 000 Euro dotiert ist, wurde zum 16. Mal vergeben.

„Dieser Preis soll einen Beitrag dazu leisten, dass Leistungen in der Lehre verstärkt anerkannt werden“, sagte Hans laut Mitteilung. Die Auszeichnung ermuntere Hochschulen dazu, die Qualität der Lehre als ein ...

