Preis an Sängerin aus Brasilien und Sänger aus Deutschland

Aus unserem Archiv

Landau

Die brasilianische Mezzosopranistin Josy Santos und der deutsche Bariton Samuel Hasselhorn haben den mit insgesamt 20 000 Euro dotierten Emmerich Smola Förderpreis gewonnen. Gekürt wurden die beiden Sieger des Gesangswettbewerbs am Samstag per Publikumsentscheid bei einem vom SWR veranstalteten Konzert in Landau, wie der Sender am Sonntag mitteilte. Die 20 000 Euro gehen nun hälftig an Santos und Hasselhorn.