Mit einem ökumenischen Gottesdienst im Wormser Dom und einem Empfang der Ministerpräsidentin ist am Samstag der Rheinland-Pfalz-Tag weitergegangen. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf und die stellvertretende Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Ulrike Scherf, sprachen im Dom über Wagemut und Aufgeschlossenheit. „Wagemutig sein heißt, auf Gott setzen“, sagte Kohlgraf in seiner Predigt. Christen sollten sich nicht verschließen, sondern auf andere zugehen und Menschen aufsuchen, die Hilfe brauchen.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) richteten einen Empfang für 350 Gäste aus Politik und Gesellschaft aus. Dreyer erinnerte an die schweren Unwetter der vergangenen Tage. Sie ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.