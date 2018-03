Praktiker-Mitarbeiter leisten Beitrag zur Sanierung

Aus unserem Archiv

Hamburg/Kirkel (dpa/lrs) – Die Mitarbeiter der angeschlagenen Baumarktkette Praktiker beteiligen sich durch den Verzicht auf Zusatzleistungen an der Sanierung des Unternehmens. Arbeitnehmer- und Arbeitgeber hätten sich am Wochenende auf die Grundlagen zum Abschluss eines Sanierungstarifvertrags geeinigt, wie die Praktiker AG am Montag in Kirkel mitteilte. Die Personalkosten in Deutschland sollen demnach von 2012 bis einschließlich 2014 jährlich um 17,3 Millionen Euro verringert werden. Am Mittwoch (4.7.) kommen die Aktionäre in Hamburg zusammen, um über weitere Sanierungsmaßnahmen abzustimmen.