Praktiker stößt Großaktionärin vor den Kopf – Keine Verhandlungen

Aus unserem Archiv

Hamburg

Der Machtkampf bei der kriselnden Baumarkt-Kette Praktiker spitzt sich weiter zu. Vorstand und Aufsichtsrat lehnten am Dienstag ein Finanzierungsangebot ihres eigenen Großaktionärs ab, der Wiener Privatbank Semper Constantia. Es sei gegenwärtig nicht beabsichtigt, in Verhandlungen über den alternativen Finanzierungsvorschlag einzutreten, teilte Praktiker in Hamburg mit. Er sei vom Umfang her nicht ausreichend und biete auch nicht die nötige Transaktionssicherheit. Es gebe eine Finanzierungslücke von 60 Millionen Euro. Damit setzt der Vorstand mit Rückendeckung des Aufsichtsrats weiter auf einen Kredit vom Hedgefonds Anchorage über 85 Millionen Euro zu einem Zinssatz von 16 bis 17 Prozent.