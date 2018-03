Aus unserem Archiv

Hamburg

Die angeschlagene Baumarkt-Kette Praktiker kommt nicht aus den roten Zahlen. Im zweiten Quartal 2012 stand unter dem Strich ein Verlust von 20,5 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Im Vorjahr verbuchte Praktiker ein Minus von 307 Millionen Euro. Die Ergebnisse weichen aber auch wegen Sondereffekten so stark voneinander ab. Der Konzernumsatz sank um 7,3 Prozent auf 887 Millionen Euro. Das Unternehmen zieht derzeit aus dem saarländischen Kirkel nach Hamburg um.