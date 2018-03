Präses Rekowski: Sozialer Zusammenhalt geht alle an

Aus unserem Archiv

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) – Der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, hat zu einer Stärkung des sozialen Zusammenhalts aufgerufen. Die Kirche werde darauf achten, inwieweit der soziale Zusammenhalt bedroht sei, sagte Rekowski am Montag in Bad Neuenahr in seinem Jahresbericht vor der Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland.