Pollesch mit Lasker-Schüler-Dramatikerpreis ausgezeichnet

Mainz

Der Dramatiker und Regisseur René Pollesch ist am Mittwochabend in Mainz mit dem Else Lasker-Schüler-Dramatikerpreis geehrt worden. Die Auszeichnung wird im Auftrag der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur vom Pfalztheater Kaiserslautern vergeben und ist mit 15 000 Euro der höchstdotierte Preis für Theaterautoren in Deutschland. «René Pollesch zählt ohne Zweifel zu den produktivsten und ideenreichsten Autoren und Regisseuren der Gegenwart», sagte die rheinland-pfälzische Kulturministerin Doris Ahnen (SPD) laut einer Mitteilung der Staatskanzlei. Pollesch stehe mit seinen experimentierfreudigen Stücken in der Tradition der bisherigen Preisträger.