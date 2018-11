Zwei Polizeibeamte sind mehr als einen Monat nach einem Einsatz mit zwei Todesopfern in Kirchheim an der Weinstraße noch in Behandlung. Der Inspekteur der rheinland-pfälzischen Polizei, Jürgen Schmitt, sagte am Mittwoch im Landtags-Innenausschuss in Mainz, es sei offen, wann beide in den Dienst zurückkehren könnten. Die Polizisten seien bis auf Weiteres nicht dienstfähig. Die 31-jährige Frau und der 56-jährige Mann wurden bei dem Einsatz am 19. Oktober von einem Mann durch Stiche mit einer Schere schwer verletzt. Diese Wunden seien behandelt worden, nun sei die Hoffnung, dass auch die seelischen Wunden heilten, sagte der Polizeiinspekteur.

Die Mutter des Täters hatte per Notruf um Hilfe gebeten, weil ihr unter Drogeneinfluss stehender Sohn sie mit einer Schere attackierte. Sie starb am Tatort an Blutverlust und einem Schädel-Hirn-Trauma ...

