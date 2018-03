Polizisten fangen Känguru ein – aus Hochwildschutzpark ausgebüxt

Aus unserem Archiv

Polizisten haben bei Wiebelsheim im Hunsrück ein Känguru einfangen. Es war am Wochenende aus dem Hochwildschutzpark Rheinböllen ausgebüxt, nachdem ein Fuchs ein Loch in den Zaun gerissen hatte, wie ein Sprecher der Polizei in Boppard am Montag sagte. Eine erste Vermutung, es könnte sich um das im Juli aus einem Zirkus in Ingelheim ausgerissene Känguru «Skippy» handeln, bestätigte sich nicht.