Zwei junge Männer haben auf einem Fest in Westhofen (Landkreis Alzey-Worms) Polizisten angegriffen. Einer der beiden sei einem 56-jährigen Beamten in der Nacht zum Sonntag in den Rücken gesprungen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zunächst habe der 22-Jährige die Beamten angepöbelt. Diese sprachen deshalb einen Platzverweis aus, woraufhin er die Polizisten beleidigt und angegriffen habe. Als der Mann in Gewahrsam genommen wurde, sprang ein 18-Jähriger einem der Polizisten in den Rücken. Auch er kam daraufhin in Gewahrsam. Beide Männer hatten zuvor Alkohol getrunken. Die beiden Polizisten wurden verletzt und sind derzeit nicht dienstfähig.

