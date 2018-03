Polizei warnt vor falschen Polizisten an der Mosel

Aus unserem Archiv

Bernkastel-Kues (dpa/lrs) – Falsche Polizisten in alten grünen Uniformen sind offensichtlich an der Mittelmosel unterwegs: Sie stoppten Autofahrer, die nach dem heftigen Unwetter vor rund zehn Tagen mit beschädigten Scheiben fahren – und verlangten ein Bußgeld, teilte die Polizei in Bernkastel-Kues (Kreis Bernkastel-Wittlich) am Montag mit. Bislang sei die Anzeige von einer Frau eingegangen, die am Samstag 70 Euro Bußgeld an zwei Polizisten-Betrüger gezahlt hatte. «Mit dieser Abzocke wird dem Leid der Bürger noch eins draufgesetzt», sagte der Leiter der Polizei Bernkastel-Kues, Klaus Herrmann.