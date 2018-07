Wo sonst unterrichtet wird, übt nun in den Ferien einen Tag lang die Polizei: In einem Mainzer Gymnasium trainieren Beamte aus dem Wechselschichtdienst heute einen Einsatz bei einem Amokalarm an einer Schule. In insgesamt drei Übungsdurchgängen soll vermittelt werden, auf was es bei solch heiklen Lagen ankommt. Hintergrund ist nach Angaben der Polizei, dass im Falle eines Amoklaufs an einer Schule die ersten Minuten ganz entscheidend sind. In der Regel sind dann zunächst Beamte aus einem nahen Revier vor Ort, noch bevor Spezialeinheiten anrücken können. Genau für diese Herausforderung soll die Übung am Willigis-Gymnasium die Polizisten aus dem Mainzer Altstadtrevier fit machen.

