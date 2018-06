Die Autobahnpolizei hat auf der Autobahn 61 einen Lastwagen mit erheblichem Übergewicht gestoppt. 13,9 Tonnen habe das für 7,5 Tonnen zugelassene Fahrzeug auf die Waage gebracht, teilte die Polizei am Freitag mit. Am Donnerstag habe ein Autofahrer die Ordnungshüter auf den stark linkslastigen Wagen aufmerksam gemacht, der vom Hunsrück kommend in Richtung Worms unterwegs war. Nicht nur die Räder des Lkw hätten fast auf den Kotflügeln aufgesetzt, die Zwillingsreifen hätten aufgrund der Belastung aufeinander gerieben und eine Warnleuchte habe fortwehrend auf die überlastete Hydraulik hingewiesen. Der bulgarische Spediteur habe trotz des Protests seines Fahrers die Fahrt angeordnet, beiden Männern drohen nun hohe Geldbußen, sagte der Sprecher. Der Gewinn der Fahrt werde womöglich eingezogen.

