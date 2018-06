Polizei nimmt Mann mit Waffe fest: Hintergründe unklar

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Einen Tag nach der Festnahme eines Bewaffneten in einer Klinik in Kaiserslautern bleiben die Hintergründe des Zwischenfalls weiter unklar. Zwar konnten die Ermittler den 28 Jahre alten Mann mit einem weiteren Vorfall in Verbindung bringen. Aber es war zunächst noch unklar, wieso er mit einer Schreckschusspistole in der Eingangshalle der Klinik unterwegs war. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Womöglich wollte er eine Platzwunde am Hinterkopf behandeln lassen. Woher die Verletzung stammte, war zunächst ebenfalls unbekannt.

Konkret bedroht hat der Mann am Dienstag den Angaben zufolge niemanden. Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert. Die Polizei vermutet, dass der Mann zuvor in einem Café in Kaiserslautern Geldspielautomaten aufgebrochen ...

