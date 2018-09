Polizei: mutmaßliche Flüchtlinge auf Lkw-Ladefläche entdeckt

Neunkirchen (dpa/lrs) – Die Polizei hat am Mittwoch im saarländischen Neunkirchen sechs mutmaßlich illegal aus Afrika eingereiste Männer auf einer Lkw-Ladefläche entdeckt. Sie waren nach ersten Ermittlungen unbemerkt mitgereist, wie ein Polizeisprecher berichtete. Der Fahrer des Lkw hätte jedoch schließlich verdächtige Geräusche bemerkt und die Einsatzkräfte gerufen. Wie die sechs Männer auf die Ladefläche kamen, wohin sie unterwegs waren und warum sie eingereist sind, war unklar. Sie alle seien wohlauf. Vor vier Wochen erst hatte die Polizei auf einem Autobahnparkplatz in Rheinhessen ebenfalls einen Lastwagen angehalten, in dem sich in diesem Fall 16 Flüchtlinge aus Eritrea befanden. Ein Zeuge hatte Sprecherangaben zufolge aus einem verschlossenen Auflieger eines Sattelschleppers Hilferufe gehört und die Beamten alarmiert.

