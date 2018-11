Polizei im Saarland soll höhere Nachtzulagen bekommen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Polizisten im Saarland freuen sich über eine geplante Erhöhung der Nachtzulage. Sie soll von 1,28 Euro pro Stunde für Nachtarbeit unter der Woche auf 1,60 Euro pro Stunde angehoben werden, teilten Ministerpräsident Tobias Hans und Innenminister Klaus Bouillon (beide CDU) am Dienstag mit. Das ist ein Viertel mehr. Am Wochenende soll sich die Nachtzulage für Beamte im Vollzug sogar verdoppeln auf 2,56 Euro pro Stunde. „Wir wollen damit den gestiegenen Anforderungen der Beamtinnen und Beamten gerecht werden, die sich mit vollem Einsatz jeden Tag in den Dienst der Gesellschaft und unserer Sicherheit stellen“, sagte Bouillon.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sprach von einem „starken Zeichen seitens der Politik“. Wer schwere Dienste leiste, müsse entsprechend angemessen entlohnt werden, teilte der GdP-Landesvorsitzende David Maaß mit. Die Erhöhung ...

