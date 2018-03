Polizei im Saarland setzt flächendeckend Bodycams ein

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Zu ihrem eigenen Schutz sind Polizisten jetzt überall im Saarland mit Bodycams unterwegs. Die kleinen Körperkameras sollten vor allem in Situationen eingesetzt werden, bei denen mit einer Gefährdung der Beamten oder unbeteiligter Dritter zu rechnen sei, sagte der Saarlands Innenminister Klaus Bouillon (CDU) am Freitag in Saarbrücken. Ziel sei, durch die Bodycams bei potenziellen Gewalttätern eine „deeskalierende Wirkung zu erzeugen“, um Polizisten besser zu schützen.