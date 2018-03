Die Bundespolizei Prüm hat nahe der belgischen Grenze einen gesuchten Straftäter festgenommen und mehrere Drogenfunde gemacht. Zunächst ging ihr ein 31-jähriger Tunesier ins Netz, der ohne Ausweis mit einem Bus aus Belgien gekommen war und wegen mehrerer Eigentumsdelikte vom Amtsgericht Heilbronn zu vier Monaten Haft verurteilt worden war. Er kam ins Gefängnis Wittlich, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Außerdem erwischten die Beamten am Sonntag in drei Autos insgesamt fünf Männer zwischen 20 und 37 Jahren mit Marihuana. Einer von ihnen hatte die Droge in seiner Unterwäsche versteckt, hieß es weiter. Gegen alle fünf laufen nun Ermittlungen.

