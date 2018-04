Polizei fasst Drogendealer auf frischer Tat

Zweibrücken (dpa/lrs) – Mit Unterstützung einer Spezialeinheit haben Drogenfahnder fünf mutmaßliche Drogendealer in Zweibrücken auf frischer Tat gefasst. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, schlugen die Beamten am Dienstagabend bei einem fingierten Deal zu, als die beiden Haupttäter eine Plastiktüte mit drei Kilogramm Amphetamin an verdeckte Ermittler übergeben wollten. Die Drogen, die von der Polizei sichergestellt wurden, hätten laut Polizeiangaben auf dem Schwarzmarkt einen Verkaufswert von annähernd 30 000 Euro erzielt. Gegen die beiden mutmaßlichen Drahtzieher (28 und 52 Jahre) wurde Haftbefehl erlassen.

Alle Tatbeteiligten waren der Polizei schon bekannt, insbesondere auch durch Gewaltdelikte. Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen im Saarland wurden weitere Betäubungsmittel und Beweismittel sichergestellt.

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.