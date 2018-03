Polizei durchsucht Wohnungen – Aktion gegen Bandidos

Aus unserem Archiv

Mainz

Die Polizei hat bei einer Großaktion gegen die berüchtigte Rockerorganisation «Bandidos» im Norden von Rheinland-Pfalz zahlreiche Wohnungen durchsucht. Die Beamten hätten in Koblenz, Neuwied und Orten im Rhein-Lahn-Kreis sowie dem Kreis Mayen-Koblenz Wohnungen von Mitgliedern des «Bandidos MC Chapter Aachen» und dessen Unterstützern unter die Lupe genommen, berichtete das Innenministerium Nordrhein-Westfalen am Donnerstag in Düsseldorf. Insgesamt waren bei der Aktion mehr als 600 Polizeibeamte in NRW und Rheinland-Pfalz im Einsatz. Dabei seien das Vermögen und Symbole des Vereins beschlagnahmt worden.