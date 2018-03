Polizei: Alkohol entfachte Schlägereien nach Nachtumzug

Aus unserem Archiv

Trier

Erhöhter Alkoholkonsum ist nach Einschätzung der Trierer Polizei der Grund dafür, warum es nach dem närrischen Nachtumzug in Rivenich am Samstagabend zu mehreren Schlägereien gekommen ist. „Was die Aggressivität angeht, hat Alkohol die Hauptrolle gespielt“, sagte der Sprecher der Polizei, Uwe Konz, am Montag in Trier. Etliche seien „alkoholbedingt enthemmt“ gewesen. Es habe sich aber nicht um eine Massenschlägerei gehandelt. Vielmehr sei es innerhalb von 150 bis 200 Jugendlichen vor der Gemeindehalle immer wieder zu teils aggressiven Auseinandersetzungen gekommen.