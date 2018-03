Der Wechsel als Bundeslandwirtschaftsministerin nach Berlin würde für die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner aus Expertensicht ein Spannungsverhältnis bringen. „Bundespolitische Ausstrahlung bringt nicht automatisch einen landespolitischen Gewinn“, sagte der emeritierte Politikwissenschaftler Ulrich Sarcinelli der Universität Koblenz-Landau am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Wenn Klöckner Landesvorsitzende bliebe, würde sie nicht mehr in gleicher Weise im Land Gesicht zeigen können. „Dann ist die Frage, ob es dem Landesverband so hinreichend nutzt, dass Julia Klöckner für die nächste Landtagswahl eine Spitzenkandidatin werden könnte.“

Klöckner soll in einer großen Koalition Landwirtschaftsministerin werden. Die SPD-Mitglieder müssten dafür noch dem Koalitionsvertrag zustimmen. Die CDU-Landeschefin würde den Landtagsfraktionsvorsitz dann abgeben. Der Wechsel ist aus der Sicht des ...

