Remagen/Marpingen (dpa/lrs) – Die ungewöhnlich lange Trockenheit lässt Pilzexperten eine schlechte Saison für Sammler in Rheinland-Pfalz und im Saarland befürchten. „Wenn es nicht im September mal eine Woche durchregnet, wird es ein schwaches Pilzjahr“, sagte der Pilzsachverständige Frank Krajewski in Remagen am Rhein. Seine Kollegin Herta Hahn bedauerte im pfälzischen Hochspeyer: „Der Wald ist immer noch leer. Vielleicht fällt die Pilzsaison aus, wenn es nicht mehr regnet.“ Der Pilzsachverständige Armin Groß im saarländischen Marpingen musste nach eigenen Worten wie auch Kollegen in Rheinland-Pfalz schon Pilzexkursionen absagen, weil es zu wenig zu sehen gab. Der Deutsche Wetterdienst sagte auch für die kommenden Tage wenig Regen voraus.

